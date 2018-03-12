Велосипедные прогулки укрепляют иммунитет и омолаживают организм. К такому выводу пришли ученые Центра физиологических и аэрокосмических наук при Королевском колледже Лондона.

Велосипедные прогулки укрепляютиммунитет и омолаживают организм. К такому выводу пришли ученые Центрафизиологических и аэрокосмических наук при Королевском колледже Лондона.Специалисты исследовали двегруппы здоровых взрослых людей. Первая группа систематически занималась велоспортом,а вторая делала это нерегулярно или крайне редко. Выяснилось, что участники, предпочитающиекрутить педали, отличаются большей активностью, энергичностью и молодостью.Любители велопрогулок дольшесохраняют мышечную массу, имеют стабильно низкие показатели жировых отложений ихолестерина. Кроме того, у мужчин выявлен высокий уровень тестостерона,сообщает The Independent.Более того, омолаживающийэффект езды на велосипеде распространился на иммунную систему. Экспертыутверждают, что все дело в вилочковой железе – Тимусе. После 20 лет функцииэтой железы снижаются и производство Т-клеток крови – специфической защитыорганизма от внешней биологической агрессии – значительно снижается. А регулярныетренировки на двухколесном коне помогают Тимусу даже с возрастом не терять своюфункцию.Медики отмечают, что наиболееоптимальный результат от тренировок был достигнут, когда мужчины-велосипедисты,принимавшие участие в исследовании, проходили цикл в 100 километров менее чемза шесть с половиной часов (три-четыре раза в неделю), а женщины – 60 километровза пять с половиной часов (в том же графике).