Велосипедные прогулки укрепляют
иммунитет и омолаживают организм. К такому выводу пришли ученые Центра
физиологических и аэрокосмических наук при Королевском колледже Лондона.
Велосипедные прогулки укрепляют
иммунитет и омолаживают организм. К такому выводу пришли ученые Центра
физиологических и аэрокосмических наук при Королевском колледже Лондона.
Специалисты исследовали две
группы здоровых взрослых людей. Первая группа систематически занималась велоспортом,
а вторая делала это нерегулярно или крайне редко. Выяснилось, что участники, предпочитающие
крутить педали, отличаются большей активностью, энергичностью и молодостью.
Любители велопрогулок дольше
сохраняют мышечную массу, имеют стабильно низкие показатели жировых отложений и
холестерина. Кроме того, у мужчин выявлен высокий уровень тестостерона,
сообщает The Independent.
Более того, омолаживающий
эффект езды на велосипеде распространился на иммунную систему. Эксперты
утверждают, что все дело в вилочковой железе – Тимусе. После 20 лет функции
этой железы снижаются и производство Т-клеток крови – специфической защиты
организма от внешней биологической агрессии – значительно снижается. А регулярные
тренировки на двухколесном коне помогают Тимусу даже с возрастом не терять свою
функцию.
Медики отмечают, что наиболее
оптимальный результат от тренировок был достигнут, когда мужчины-велосипедисты,
принимавшие участие в исследовании, проходили цикл в 100 километров менее чем
за шесть с половиной часов (три-четыре раза в неделю), а женщины – 60 километров
за пять с половиной часов (в том же графике).