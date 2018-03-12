На Первом канале презентовали новую песню Юлии Самойловой, записанную специально для Евровидения-2018. Реакция зрителей оказалась неоднозначной.

На Первом канале презентовали новую песню Юлии Самойловой, записанную специально для "Евровидения-2018". Реакция зрителей оказалась неоднозначной.Представительница России Юлия Самойлова выступит в Лиссабоне с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", – цитируют Юлию Самойлову "Ведомости".Над песней работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Клип на песню снял режиссер Алексей Голубев. "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры", – объяснил он идею видео. Кстати, клип уже находится в свободном доступе в интернете. В видео Юлия Самойлова, облаченная в белый наряд, с распущенными светлыми волосами и ярким макияжем, снята крупным планом (максимум – до плеч).Певицу, снятую с разных ракурсов, периодически сменяет картинки разливающейся воды и гор. Апофеозом ролика стал кадр, на котором Юлия Самойлова (без инвалидной коляски) словно бы восседает на вершине, а ее одежда чудесным образом преобразуется в водопад, стремящийся вниз. Над головой у певицы облака и луна, довершает картину радуга.Судя по комментариям, песня и клип на нее оставили неоднозначное впечатление у зрителей. "Это *** друзья... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.﻿", " не хочу никого обидеть... Мое мнение, что все ужасно... как такой клип можно было выставить на показ всем странам? У блогеров клипы лучше... Песня сплошной автотюн, я не услышала мощного голоса, а услышала обработку и многоголосье...С головой на горе, это вообще... Кто это монтировал? 3б класс на уроке информатики?﻿", "Я конечно пониманию толерантность и все такое, но блин, какой ужасный клип! Что нить получше снять не могли! Это же деньги налогоплательщиков! Это самый ужасный клип евровидения 2018! Слова по английски нормально выговорить не может. Жалко ее, она же не выиграет. У меня просто вопрос – сколько они потратили на этот клип 😂😂 ставлю диз) просто как она будет петь ее вживую?) а концовка – что за наркомания?﻿", – высказали свое мнение русскоязычные зрители.Пользователи из зарубежных стран сравнили Юлию Самойлову с Девой Марией. "Она типа Богородица", "Да нет, это метафора, что Юлия как скала", "Ага, потому что она не может ходить, простите", "Она ж сидит в инвалидном кресле, а песня о том, как ее неспособность ходить все равно не останавливает ее", "Это русский фотошоп", "Это словно пародия", "Ого", – прокомментировали видео зарубежные интернет-пользователи.