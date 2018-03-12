Отмечают профессиональный праздник. 12 марта - 139 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы. Во Владимирской области службу несут 4 тысячи сотрудников УФСИН. На каждого, в среднем, приходится четверо осуждённых. В нашем регионе - 2 тюрьмы, 3 следственных изолятора, 10 исправительных колоний.

12.03.2018Отмечают профессиональный праздник. 12 марта - 139 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы. Во Владимирской области службу несут 4 тысячи сотрудников УФСИН. На каждого, в среднем, приходится четверо осуждённых. В нашем регионе - 2 тюрьмы, 3 следственных изолятора, 10 исправительных колоний. Сегодня, как говорят сами сотрудники УФСИН, в исправительных учреждениях нет перебоев с питанием. Бытовые условия соответствуют предъявляемым требованиям. В покровской колонии, к слову, сегодня открыли комплекс для проведения длительных свиданий. Ими поощряют за хорошее поведение и добросовестный труд. В колониях осуждённые имеют возможность освоить различные специальности.Андрей Виноградов, начальник УФСИН России по Владимирской области: "В этом плане мы работаем по швейному производству как с министерством обороны, так и с министерством внутренних дел, 100% загруженность по швейному производству на сегодняшний день у нас в обеих женских колониях. В мужских колониях с трудоустройством немного хуже, но и там мы работаем, ищем заказы".В праздничный день УФСИН награждает отличившихся сотрудников. Ксения Овчинникова получает новое звание сержанта за службу в надзоре за безопасностью. Не только за осуждёнными, но и за надзирателями ведётся видеонаблюдение. Задача Ксении - дистанционно следить за порядком и сообщать о нарушениях как с той, так и с другой стороны.Ксения Овчинникова, сотрудник УФСИН России по Владимирской области: "Работаю я в мужском коллективе, спецконтингент тоже, чисто там мужчины, работать - да, тяжело. Но ничего, мы учимся, у нас хорошие наставники".Метки: УФСИН, колония, надзор, праздник, осужденные