К актеру перед смертью приходил священник. Но полноценный обряд соборования он провести не мог из-за состояния руководителя МХТ им. Чехова.

К актеру перед смертью приходил священник. Но полноценный обряд соборования он провести не мог из-за состояния руководителя МХТ им. Чехова.Родственники народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова приглашали в больницу священнослужителя. сообщает, что эту информацию подтвердили и врачи. Артист при этом находился в бессознательном состоянии и исповедоваться не мог.У проведенного таинства несколько названий. В древних богослужебных книгах оно называется елеем, святым елеем, елеем, соединенным с молитвой. В нашем отечестве чаще всего употребляется название елеосвящение. В народе оно называется соборованием, потому что совершает его собор семи священнослужителей. Однако таинство будет действительным, если от лица Церкви его совершит и один священник.В православной традиции при обряде соборования человека, находящегося в бессознательном состоянии, врачуются грехи, о которых человек не может вспомнить. Это таинство проводится во исцеление души и тела. "Душа, как младенчик, радуется, когда Господь Бог берет ее на руки в таинствах Причащения, Соборования и помогает ей покинуть телесное естество", – рассказал Dni.Ru священнослужитель.Сообщил он и о том, как проходит обряд человека, который, как Олег Табаков, находясь в ясном уме и здравой памяти, не регулярно каялся, причащался, соборовался. "Такого умирающего надлежит единожды помазать его святым маслом и почитать над ним молитву о даровании просветления ума, покаяния, восстания со одра болезни", – сообщил служитель культа.Напомним, что сегодня у актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.