Актер умер на 83-м году. Ушла эпоха! – так говорят о нем коллеги.

Актер умер на 83-м году. "Ушла эпоха!" – так говорят о нем коллеги.Официальная причина смерти Олега Табакова будет объявлена позже. Но в окружении артиста сообщили, что он находился в бессознательном состоянии последние несколько месяцев. Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности. Сегодня у актера, как сообщает телеграм-канал Mash, произошел сердечный приступ. А со ссылкой на источник в "Табакерке", сообщает, что актер умер примерно в 16.00 по московскому времени. Причем врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.Напомним, что 27 ноября народного артиста госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1. Позже стало известно, что художественный руководитель МХТ имени Чехова перестал дышать самостоятельно и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А еще спустя один день врачи провели Олегу Павловичу срочную операцию в надежде улучшить его состояние.При этом его младший сын Павел уверяел, что актер проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. А старший наследник актера Антон заявил, что артист госпитализирован из-за проблем с легкими. Сам артист в последнем интервью журналистам лишь подтвердил факт болезни, не вдаваясь в подробности.