Как выяснилось, чтобы устроить себе роскошный отдых в пятизвездочной гостинице, совсем не обязательно тратить целое состояние. Главное – выбрать правильное направление.
Как выяснилось, чтобы устроить себе роскошный отдых в пятизвездочной гостинице, совсем не обязательно тратить целое состояние. Главное – выбрать правильное направление.
Эксперты travel-сервиса Skyscanner
проанализировали цены на 5-звездочные отели в 100 самых популярных городах и
определили, где предлагают роскошный отдых по лучшей цене.
Самыми дешевыми оказались египетские
курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В среднем ночь в пятизвездочной гостинице здесь
стоит 105 и 121 долларов соответственно. Чуть дороже – за 128 долларов в сутки –
можно поселиться в фешенебельном отеле столицы Малайзии, Куала-Лумпуре.
Европейским лидером рейтинга стала столица Болгарии. Пятизвездочный номер на
двоих в Софии обойдется путешественникам в 131 доллар.
В десятку направлений с самыми
дешевыми пятизвездочными отелями также вошли Шарджа (134 доллара), Краков (152
долларов), Ларнака (153 долларов), Варшава (157 долларов) и Хошимин (159
долларов).
Самые больших траты любителей
роскошного отдыха ждут в Лос-Анджелесе (696 долларов за номер в пятизвездочной
гостинице), Милане (795 долларов), на Ибице (893 доллара), на Мальдивах (943
доллара) и в Нью-Йорке (1 064 доллара).
В международный топ-100 направлений
также попали три российских города. Москва оказалась на 38 месте рейтинга (248
долларов), а Санкт-Петербург – на 61 (324 доллара). Город-курорт Сочи попал в
число самых дорогих направлений для 5-звездочного отдыха с ценой 589 долларов за
ночь (94 место).