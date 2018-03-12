Как выяснилось, чтобы устроить себе роскошный отдых в пятизвездочной гостинице, совсем не обязательно тратить целое состояние. Главное – выбрать правильное направление.

Как выяснилось, чтобы устроить себе роскошный отдых в пятизвездочной гостинице, совсем не обязательно тратить целое состояние. Главное – выбрать правильное направление.Эксперты travel-сервиса Skyscannerпроанализировали цены на 5-звездочные отели в 100 самых популярных городах иопределили, где предлагают роскошный отдых по лучшей цене.Самыми дешевыми оказались египетскиекурорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В среднем ночь в пятизвездочной гостинице здесьстоит 105 и 121 долларов соответственно. Чуть дороже – за 128 долларов в сутки –можно поселиться в фешенебельном отеле столицы Малайзии, Куала-Лумпуре.Европейским лидером рейтинга стала столица Болгарии. Пятизвездочный номер надвоих в Софии обойдется путешественникам в 131 доллар.В десятку направлений с самымидешевыми пятизвездочными отелями также вошли Шарджа (134 доллара), Краков (152долларов), Ларнака (153 долларов), Варшава (157 долларов) и Хошимин (159долларов).Самые больших траты любителейроскошного отдыха ждут в Лос-Анджелесе (696 долларов за номер в пятизвездочнойгостинице), Милане (795 долларов), на Ибице (893 доллара), на Мальдивах (943доллара) и в Нью-Йорке (1 064 доллара).В международный топ-100 направленийтакже попали три российских города. Москва оказалась на 38 месте рейтинга (248долларов), а Санкт-Петербург – на 61 (324 доллара). Город-курорт Сочи попал вчисло самых дорогих направлений для 5-звездочного отдыха с ценой 589 долларов заночь (94 место).