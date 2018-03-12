Екатерину Андрееву вернули в глобальный эфир – любимица зрителей три дня подряд вела программу Время для Москвы и для всей страны. Новые перестановки в эфире Первого канала связывают со скандалом вокруг Кирилла Клейменова: что-то не то сказал в одной из последних программ.

Екатерину Андрееву вернули в глобальный эфир – любимицазрителей три дня подряд вела программу "Время" для Москвы и для всейстраны. Новые перестановки в эфире Первого канала связывают со скандалом вокругКирилла Клейменова: что-то не то сказал в одной из последних программ.На Первом канале не советуют зрителям особо радоваться:говорят, что за Андреевой пока числятся все эфиры выходных дней, по будням онавести "Время" не будет. А с 8 по 11 марта как раз и были выходные.Сама телеведущая новость пока не прокомментировала.Андреева последнее время вела программу "Время"только для зрителей Москвы. Остальная страна лишилась возможности любоватьсяЕкатериной Прекрасной каждый вечер – вместо нее передачу вел директор информационнойслужбы Первого Кирилл Клейменов. Однако "опала" продлилась недолго.Некоторые телеграм-каналы связали очередную рокировкуведущих с чересчур резкими высказываниями Клейменова. В одном из сюжетовведущий чересчур увлекся и начал рассказывать про золотые слитки "особойформы" и легендарные традиции амазонок. Многие телезрители не порадовалисьтаким нововведениям и непристойным намекам в прямом эфире.Хотя эксперты считают, что смена ведущего главнойинформационной программы страны (Андреевой на Клейменова) так или иначе была бывременной. Ведь его авторитет зачастую важнее тех новостей, которые онсообщает, считает телекритик КириллТанаев. Ведущие главных телеканалов имеют огромные рейтинги, их смотрятмиллионы. Так было всегда и при советской власти, и за рубежом, отметил эксперт.Согласен с этим мнением и телевизионный критик АлександрКондрашов. "По формату Клейменов стал практически как Дмитрий Киселев. Толькоу Киселева это получается органично, а у Клейменова нет. Содержательная часть,я думаю, связана с политикой канала на период выборов. Нужно было менять ведущего:объективно Андреева слишком женственная для этого дела. В ее устах такоепрозвучало бы странно", – цитирует КондрашоваЭксперт уверен, что формат сменился временно. По его мнению,Андреева идеально отражает образ спокойствия, доверия и уюта, необходимоговсему телевидению в целом – и программе "Время" в частности.