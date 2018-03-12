Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику Владимира Путина. Ранее глава государства в интервью телеканалу NBC заявил, что его представитель иногда несет пургу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику Владимира Путина. Ранее глава государства в интервью телеканалу NBC заявил, что его представитель иногда "несет пургу".
По словам Пескова, президент – очень требовательный начальник. "Критика бывает более напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он критические замечания Путина.
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства выразил сомнения в том, что есть официальный представитель, которого не критикует руководство. "Это, наверное, тот пресс-секретарь, кто ничего не делает", – заявил Песков. По его словам, он никогда не высказывает свою личную точку зрения, а излагает исключительно позицию Кремля.
Напомним, ранее Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Мегин Келли. Полная текстовая расшифровка на официальном сайте главы государства.
В интервью были затронуты основные проблемы во взаимоотношениях между Россией и США. Кроме того, Келли задала Путину ряд вопросов о работе российского лидера и внутриполитической ситуации в России.
Президент отметил, что не следит за каждым высказыванием сотрудников своей администрации, численность которой составляет порядка двух тысяч человек.
Речь, в частности, зашла о пресс-секретаре Дмитрии Пескове. "Сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?" – сказал Путин.
Во время разговора была также затронута тема "вмешательства" России в выборы в США, по поводу чего в Вашингтоне продолжается расследование. Келли попыталась выяснить у президента отношение к списку россиян, которые подпали под подозрение Соединенных Штатов. Глава государства подчеркнул, что их могут привлечь к ответственности в России исключительно за нарушение наших же законов.