Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику Владимира Путина. Ранее глава государства в интервью телеканалу NBC заявил, что его представитель иногда несет пургу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику Владимира Путина. Ранее глава государства в интервью телеканалу NBC заявил, что его представитель иногда "несет пургу".По словам Пескова, президент – очень требовательный начальник. "Критика бывает более напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он критические замечания Путина.Вместе с тем пресс-секретарь главы государства выразил сомнения в том, что есть официальный представитель, которого не критикует руководство. "Это, наверное, тот пресс-секретарь, кто ничего не делает", – заявил Песков. По его словам, он никогда не высказывает свою личную точку зрения, а излагает исключительно позицию Кремля.Напомним, ранее Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Мегин Келли. Полная текстовая расшифровка на официальном сайте главы государства.В интервью были затронуты основные проблемы во взаимоотношениях между Россией и США. Кроме того, Келли задала Путину ряд вопросов о работе российского лидера и внутриполитической ситуации в России.Президент отметил, что не следит за каждым высказыванием сотрудников своей администрации, численность которой составляет порядка двух тысяч человек.Речь, в частности, зашла о пресс-секретаре Дмитрии Пескове. "Сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?" – сказал Путин.Во время разговора была также затронута тема "вмешательства" России в выборы в США, по поводу чего в Вашингтоне продолжается расследование. Келли попыталась выяснить у президента отношение к списку россиян, которые подпали под подозрение Соединенных Штатов. Глава государства подчеркнул, что их могут привлечь к ответственности в России исключительно за нарушение наших же законов.