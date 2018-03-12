Иранские спасатели нашли черный ящик частного
самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских
Эмиратов в Стамбул и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела
погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.
Иранские спасатели нашли "черный ящик" частного
самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских
Эмиратов в Стамбул и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела
погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.
Жертвами катастрофы стали 11 человек – восемь пассажиров и
три члена экипажа. В их числе 28-летняя Мина Башаран, дочь влиятельного
турецкого бизнесмена Хусейна Башарана. Невеста с подругами ездила в Дубай на
девичник и возвращалась домой.
Свадьба Мины Башаран была запланирована на конец марта. В
пути воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную
бурю, у самолета отказали двигатели, сообщает Hürriyet Daily News.
Буквально на днях сообщалось о катастрофе иранского самолета. Пассажирский лайнер авиакомпании Iran
Aseman Airlines потерпел крушение в провинции Исфахан. Он пропал с
радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и врезался в хребет горы Дена.
Все находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
Мина Башаран была членом совета директоров компании "Башаран
Холдинг", предполагалось, что она унаследует бизнес своего отца. В своем
аккаунте в Instagram
женщина публиковала отчет о своем путешествии в ОАЭ. Последнее видео – с
концерта британской поп-звезды Риты Оры в популярном ночном клубе Дубая.