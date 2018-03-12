Иранские спасатели нашли черный ящик частного самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Стамбул и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.

Иранские спасатели нашли "черный ящик" частногосамолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных АрабскихЭмиратов в Стамбул и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и телапогибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.Жертвами катастрофы стали 11 человек – восемь пассажиров итри члена экипажа. В их числе 28-летняя Мина Башаран, дочь влиятельноготурецкого бизнесмена Хусейна Башарана. Невеста с подругами ездила в Дубай надевичник и возвращалась домой.Свадьба Мины Башаран была запланирована на конец марта. Впути воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежнуюбурю, у самолета отказали двигатели, сообщает Hürriyet Daily News.Буквально на днях сообщалось о катастрофе иранского самолета. Пассажирский лайнер авиакомпании IranAseman Airlines потерпел крушение в провинции Исфахан. Он пропал срадаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и врезался в хребет горы Дена.Все находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.Мина Башаран была членом совета директоров компании "БашаранХолдинг", предполагалось, что она унаследует бизнес своего отца. В своемаккаунте в Instagramженщина публиковала отчет о своем путешествии в ОАЭ. Последнее видео – сконцерта британской поп-звезды Риты Оры в популярном ночном клубе Дубая.