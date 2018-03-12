Все меньше и меньше остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В эти выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения всех необходимых работ на выходные пришлось закрыть две действующих станции для пассажиров.
Все меньше и меньше остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В эти выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения всех необходимых работ на выходные пришлось закрыть две действующих станции для пассажиров.
Чтобы не доставлять пассажирам больших неудобств станции
"Бутырская" и "Фонвизинская" салатовой ветки метро решили закрыть в выходные. В эти дни поезда
курсировали только до "Марьиной Рощи". От станции "Петровско-Разумовская"
пассажиры могли воспользоваться только Серпуховско-Тимирязевской линией.
Закрытие части Люблинско-Дмитровской линии было связано с подготовкой к
вводу сразу трех новых станций – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", рассказал
глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. "Проводимые работы включают в
себя подключение участка к электросетям и проверку работоспособности всех
систем", – пояснил он.
По его словам, нормы безопасности предписывают, что на время
работ должно быть прекращено движение поездов на соответствующем участке
метрополитена. Хуснуллин призвал пассажиров с пониманием относиться к таким вынужденным
ограничениям. Как и обещал руководитель строительного комплекса города, в
обычном режиме подземка начала работать 11 марта, в 5:30.
Проведенные в минувшие выходные работы и последующая сдача в
эксплуатацию нового участка салатовой ветки метро благоприятно скажется на транспортной
ситуации в Бескудниковском районе, а также Западном и Восточном Дегунино.
Как ожидается, пользоваться новыми станциями будут около 150
тысяч человек в день. Это позволит разгрузить "Петровско-Разумовскую" примерно на
20-30%, а станция "Окружная" Московского центрального кольца – на 40%.