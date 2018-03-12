Все меньше и меньше остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В эти выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения всех необходимых работ на выходные пришлось закрыть две действующих станции для пассажиров.

Все меньше и меньше остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В эти выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения всех необходимых работ на выходные пришлось закрыть две действующих станции для пассажиров.Чтобы не доставлять пассажирам больших неудобств станции"Бутырская" и "Фонвизинская" салатовой ветки метро решили закрыть в выходные. В эти дни поездакурсировали только до "Марьиной Рощи". От станции "Петровско-Разумовская"пассажиры могли воспользоваться только Серпуховско-Тимирязевской линией.Закрытие части Люблинско-Дмитровской линии было связано с подготовкой квводу сразу трех новых станций – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", рассказалглава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. "Проводимые работы включают всебя подключение участка к электросетям и проверку работоспособности всехсистем", – пояснил он.По его словам, нормы безопасности предписывают, что на времяработ должно быть прекращено движение поездов на соответствующем участкеметрополитена. Хуснуллин призвал пассажиров с пониманием относиться к таким вынужденнымограничениям. Как и обещал руководитель строительного комплекса города, вобычном режиме подземка начала работать 11 марта, в 5:30.Проведенные в минувшие выходные работы и последующая сдача вэксплуатацию нового участка салатовой ветки метро благоприятно скажется на транспортнойситуации в Бескудниковском районе, а также Западном и Восточном Дегунино.Как ожидается, пользоваться новыми станциями будут около 150тысяч человек в день. Это позволит разгрузить "Петровско-Разумовскую" примерно на20-30%, а станция "Окружная" Московского центрального кольца – на 40%.