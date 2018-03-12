Две женщины погибли в результате массовой аварии с участием трех легковых машин, Газели и фуры Volvo, еще два человека находятся в больнице.

Две женщины погибли в результате массовой аварии с участием трех легковых машин, "Газели" и фуры Volvo, еще два человека находятся в больнице, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Водители сняли на видео последствия страшного ДТП.Столкновение произошло около 8 часов утра в понедельник, 12 марта, близ деревни Струково под Тулой, на 195-м километре федеральной трассы "Крым". По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Нивы", который во время обгона зацепил попутный Opel, да так, что он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом, "Газелью" и легковым Nissan, а затем зацепил еще одну машину на своей полосе.Opel превратился в груду обломков, а находившиеся в его салоне женщины скончались на месте. Травмы получили водитель и пассажирка Nissan, их доставили в больницу.На кадрах видно, сколь серьезные повреждения получили автомобили. Движение на частично перекрытой дороге затруднено, на трассе образовалась пробка.