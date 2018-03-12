У задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, а также два предмета, схожие с ножами...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по САО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в незаконных сбыте и хранении холодного и огнестрельного оружия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.У задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, а также два предмета, схожие с ножами. Проведённым исследованием установлено, что изъятое является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием и охотничьими ножами, которые относятся к холодному оружию.В ходе обыска квартиры по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли три предмета, похожих на револьверы, и предмет, похожий на пистолет. Изъятое отправлено на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29