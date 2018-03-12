Во Владимире зафиксировали вспышку кори. В больнице уже 9 заболевших, все - дети от 11 месяцев до 12 лет. Ребят не прививали от кори. Заболевание передаётся воздушно-капельным путем, причем стены для инфекции - не преграда. Она способна проникать в соседние квартиры и даже на соседние этажи. Единственный способ остановить вспышку - вакцинация.

12.03.2018Во Владимире зафиксировали вспышку кори. В больнице уже 9 заболевших, все - дети от 11 месяцев до 12 лет. Ребят не прививали от кори. Заболевание передаётся воздушно-капельным путем, причем стены для инфекции - не преграда. Она способна проникать в соседние квартиры и даже на соседние этажи. Единственный способ остановить вспышку - вакцинация. Сейчас врачи стараются привить всех, кто контактировал с заболевшими, вне зависимости от возраста. Опасное заболевание вернулось после долгого затишья, в предыдущие годы во Владимире не регистрировали ни одного случая заражения. Возвращение инфекции врачи связывают с отказом многих родителей делать своим детям прививки.Метки: медицина, инфекция, вакцина, вакцинация, вакцина, прививки, корь