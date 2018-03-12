На Первом канале вышла вторая
передача На самом деле с Дмитрием Шепелевым, посвященная отношениям экс-супруги
Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницы
Элины Мазур. Заядлые подруги продолжили выяснять скандальные ситуации.
На Первом канале вышла вторая
передача "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым, посвященная отношениям экс-супруги
Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницы
Элины Мазур. "Заядлые подруги" продолжили выяснять скандальные ситуации.
Элина рассказала, что у
Виталины был тайный спонсор.
Якобы, Мазур выделяла Цымбалюк-Романовской деньги из предоставляемых ей неким
человеком для этого сумм. Его имя экс-представитель украинской пианистки назвать
отказалась.
"Я смогла продать ситуацию в СМИ", – заявила Мазур. Когда представитель еще
работала с пианисткой, на нее было совершено нападение. Элина подозревает, что
к этому причастна Виталина. "Мне говорили, что всеми средствами манипулировала
Элина Мазур. А избиение... Я думаю, она сама его инициировала", – заявила
Цымбалюк-Романовская.
Бывшая представитель Виталины в эфире заявила, что пианистка является
воровкой и "поломойкой". Элина отказалась присутствовать в студии и ушла за
кулисы.
Чуть не сбежала с эфира и сама Цымбалюк-Романовская. В середине
передачи в студию пришел друг актера Марк Рудинштейн. Он обвинил Виталину в
том, что она закрыла супруга в кабинете театра. Пианистка перебила продюсера,
заявив, что тот не видел ни одного спектакля в театре своего товарища. "Вас там
ни разу не было. Я констатирую", – сказала экс-супруга Джигарханяна.
Потом Виталина потеряла
самообладание – молодая женщина вскочила с места. Рудинштейн позволил себе в ее
адрес оскорбления. "Ты же мерзавка... Она чуть не угрохала Джигарханяна", – набросился
на Цымбалюк-Романовскую друг Джигарханяна. Он отказывался отвечать на ее
вопросы о режиссере-постановщике спектакля на стихи Ахматовой. Виталина хотела,
чтобы мужчина покинул студию или была готова сама покинуть эфир.