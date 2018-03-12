На Первом канале вышла вторая передача На самом деле с Дмитрием Шепелевым, посвященная отношениям экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницы Элины Мазур. Заядлые подруги продолжили выяснять скандальные ситуации.

На Первом канале вышла втораяпередача "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым, посвященная отношениям экс-супругиАрмена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницыЭлины Мазур. "Заядлые подруги" продолжили выяснять скандальные ситуации.Элина рассказала, что уВиталины был тайный спонсор.Якобы, Мазур выделяла Цымбалюк-Романовской деньги из предоставляемых ей некимчеловеком для этого сумм. Его имя экс-представитель украинской пианистки назватьотказалась."Я смогла продать ситуацию в СМИ", – заявила Мазур. Когда представитель ещеработала с пианисткой, на нее было совершено нападение. Элина подозревает, чток этому причастна Виталина. "Мне говорили, что всеми средствами манипулировалаЭлина Мазур. А избиение... Я думаю, она сама его инициировала", – заявилаЦымбалюк-Романовская.Бывшая представитель Виталины в эфире заявила, что пианистка являетсяворовкой и "поломойкой". Элина отказалась присутствовать в студии и ушла закулисы.Чуть не сбежала с эфира и сама Цымбалюк-Романовская. В серединепередачи в студию пришел друг актера Марк Рудинштейн. Он обвинил Виталину втом, что она закрыла супруга в кабинете театра. Пианистка перебила продюсера,заявив, что тот не видел ни одного спектакля в театре своего товарища. "Вас тамни разу не было. Я констатирую", – сказала экс-супруга Джигарханяна.Потом Виталина потеряласамообладание – молодая женщина вскочила с места. Рудинштейн позволил себе в ееадрес оскорбления. "Ты же мерзавка... Она чуть не угрохала Джигарханяна", – набросилсяна Цымбалюк-Романовскую друг Джигарханяна. Он отказывался отвечать на еевопросы о режиссере-постановщике спектакля на стихи Ахматовой. Виталина хотела,чтобы мужчина покинул студию или была готова сама покинуть эфир.