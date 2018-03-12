21 пожар, 16 ДТП с пострадавшими и более 1 000 обращений на городскую станцию скорой медицинской помощи. Длинные праздничные выходные не обошлись без происшествий. Одно из самых резонансных случилось днём, 9 марта. Карета скорой помощи, которая везла пациента из суздальской райбольницы в кардиоцентр - попала в ДТП на Суздальском проспекте в городе Владимире.

12.03.201821 пожар, 16 ДТП с пострадавшими и более 1 000 обращений на городскую станцию скорой медицинской помощи. Длинные праздничные выходные не обошлись без происшествий. Одно из самых резонансных случилось днём, 9 марта. Карета "скорой помощи", которая везла пациента из суздальской райбольницы в кардиоцентр - попала в ДТП на Суздальском проспекте в городе Владимире. По предварительной информации, на регулируемом перекрёстке "неотложка", ехавшая на "красный свет" столкнулась с автомобилем "Киа Сид" под управлением 27-летнего водителя и врезалась в столб. Травмы получили пассажиры скорой: фельдшер и родственница, которая сопровождала пациента. Её госпитализировали с тупой травмой грудной клетки и переломом рёбер, пациент не пострадал.