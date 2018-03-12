Столичные строители продолжают возведение платформы Новохохловская Курского железнодорожного направления, которая располагается у одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, работы идут хорошими темпами.

Столичные строители продолжают возведение платформы "Новохохловская" Курского железнодорожного направления, которая располагается у одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, работы идут хорошими темпами."В целях интеграции Курского направления МЖД (Московской железной дороги. – Прим.Ред.) с МЦК, мы вместе с коллегами из "РЖД" строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом", – отметил он.Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по монтажу металлических конструкций конкорса, а также устройству контактной сети. Планируется, что пассажиры смогут воспользоваться новой платформой с началом нового учебного года в сентябре.Руководитель столичного стройкомплекса добавил, что в рамках реализации проекта также будет построен крытый переход. Он позволит организовать пересадку с Курского железнодорожного направления на Московское центральное кольцо, а также на другие виды общественного транспорта.Интеграция МЖД и МЦК снизит нагрузку на Курский вокзал, на железнодорожную платформу "Царицыно", а также на станции метро "Курская" и "Царицыно".Напомним, ранее глава стройкомплекса Москвы рассказал, что интеграция железнодорожных направлений с МЦК идет по восьми направлениям. Все крупные пересадочные узлы будут открыты к концу этого года.Так, помимо "Новохохловской" ведутся активные работы по сооружению новой ЖД-платформы у станции Московского центрального кольца "Окружная". "Это будет крупный транспортно-пересадочный узел, здесь планируется построить дополнительные терминалы для пассажиров, при этом коммерческой застройки в составе ТПУ не будет", – сказал Хуснуллин.