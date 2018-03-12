В результате столкновения пяти машин в Тульской области погибли два человека и двое пострадали. Как сообщил представитель регионального УМВД, в районе 7:55 поступило сообщение, о столкновении пяти машин на 195-м км федеральной трассы Крым.

В результате столкновения пяти машин в Тульской области погибли два человека и двое пострадали, передает "Интерфакс".Как сообщил представитель регионального УМВД, в районе 7:55 поступило сообщение, о столкновении пяти машин на 195-м км федеральной трассы "Крым".По предварительным данным, совершая обгон, водитель "Нивы", двигавшейся в северном направлении, касательно столкнулся с ехавшим попутно автомобилем Opel.После этого иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась сначала с грузопассажирской "Газелью", а потом с полуприцепом Volvo и Nissan.В результате аварии две женщины, находившиеся в салоне Opel, погибли. В автомобиле Nissan пострадали мужчина и женщина.Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших и погибших.