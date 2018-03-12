Региональные полицейские проверили более пяти тысяч граждан, состоящих на профилактических учетах. В мероприятиях были задействованы 750 сотрудников полиции и 210 членов общественных формирований.

В целях недопущенипя дестабилизации оперативной обстановки в предвыборный период, повышения раскрываемости преступлений в регионе проведены оперативно-профилактические мероприятия «Жилой сектор».В специальных рейдах были задействованы 750 сотрудников полиции и 210 членов общественных формирований.Осуществлена проверка 5078 граждан, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел. Так, полицейские проверили граждан, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, страдающих хроническим алкоголизмом, психическими заболеваниями, создающих непосредственную опасность для себя и окружающих. Правоохранители провели проверку лиц, состоящих под административным надзором, условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных, а так же граждан, совершивших административные правонарушения, посягающие на общественный порядок при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-массовых и иных общественно значимых мероприятий. Сотрудники полиции проверили жителей региона, имеющих на хранении огнестрельное оружие и боеприпасы.Всего в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне выявлено 115 преступлений превентивной направленности, задокументировано 245 административных правонарушений.