12 марта Ирине Понаровской исполнилось 65 лет. Сегодня она живет затворницей, на публике почти не появляется, концертов и интервью не дает. Но было время, когда она считалась самой стильной на российской сцене. Именно о том периоде в день юбилея певицы и вспомнил ее близкий друг продюсер Виктор Началов.

12 марта Ирине Понаровской исполнилось 65 лет. Сегодня она живет затворницей, на публике почти не появляется, концертов и интервью не дает. Но было время, когда она считалась самой стильной на российской сцене. Именно о том периоде в день юбилея певицы и вспомнил ее близкий друг продюсер Виктор Началов.С Ириной Понаровской он познакомился еще в 1992 году на конкурсе "Утренняя звезда", в котором участвовала его дочь Юлия Началова. Понаровская была там в жюри на правах большой звезды.Ведь к тому времени в столичном ГЦКЗ "Россия" состоялись ее первые в Москве сольные концерты под названием "Всё сначала", а песня "Знаю – любил" стала лауреатом фестиваля "Песня года".Юлия Началова Понаровской так приглянулась, что она пригласила начинающую артистку в свой тур по России. "Они гастролировали больше шести лет, – вспоминает Виктор Наячалов. – Во время гастролей по Сибири мне удалось попасть на последний, "зеленый" концерт – его так называют, потому что музыканты устраивают друг другу и зрителям разные розыгрыши"."В тот вечер Ирина исполняла песню о любви, в припеве которой звучали слова: "Он вернулся, как и обещал", – продолжает Началов. – Посреди номера из-за кулис неожиданно появился мужчина. Выглядел он, мягко говоря, не очень, словно маляр после тяжелой смены – комбинезон залит краской, на голове странная шляпа, еще и в руке грязная сумка. Этот рабочий как ни в чем не бывало направился к середине сцены. Кто-то из зала закричал: "Ты дверью не ошибся?"При этом Понаровская продолжала петь, словно ничего не замечая. Неожиданно над ней зажегся единственный прожектор. Она резко обернулась в сторону мужчины и поманили указательным пальцем, снова запев: "Он вернулся, как и обещал". "Ирина медленно направилась в сторону этого рабочего. Мужчина резко остановил певицу, схватив за талию, и прижал к себе! Неожиданно Понаровская и незнакомец начали танцевать медленный, полный страсти танец. Зрители ахнули, а потом принялись стоя аплодировать и свистеть. Ирина Витальевна всегда была королевой розыгрыша", – цитирует Виктора Началова