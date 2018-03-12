12.03.2018

2018-03-12 09:00:22

Пожар в центре Тюмени попал на видео

Очевидцы сняли на видео тушение пожара в здании ресторана "Дом еды" на улице Герцена в центре Тюмени. На объекте задействованы 41 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС, передает . Причина возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.