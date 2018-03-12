Работаю я монтажником. Подключаю юзеров к Интернет по выделенке. И вот.
Ползу я на коленях по чердаку вдоль кабеля, потолок низкий, темно, поуши в
птичьем помете, кругом только кошки дохлые валяются. Вдруг, навстречу мне
выползает бомж ужасно грязный и вонючий. Говорит:
- Мужик, ты че тут делаешь?
- Интернет проверяю. - автоматически отвечаю я.
- А коаксиал тестил?
- Да тестил!
- А линк на хабе горит?
- Горит.
- А мастдай у юзера какой?
- 95-й, вроде не глючит.
- А сетевуха трикомовская?
...И тут я понял, что ждет меня в будущем...
еще анекдот!