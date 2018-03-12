Иосиф Пригожин рассказал, почему на празднике Аллы Пугачевой, где было множество представителей отечественного шоу-бизнеса, не присутствовал с супругой, певицей Валерией. Продюсер признался журналистам, что Примадонна их не жалует.

Иосиф Пригожин рассказал, почему на празднике Аллы Пугачевой, где было множество представителей отечественного шоу-бизнеса, не присутствовал с супругой, певицей Валерией. Продюсер признался журналистам, что Примадонна их не жалует.В первые выходные марта Алла Пугачева закатила ставший традиционным праздник желтых цветов (которые, к слову, обожает артистка). Апофеозом действа стал крик Примадонны: "Весну разрешаю!" На сей раз вечеринка состоялась в караоке-клубе Филиппа Киркорова. На празднике веселились Борис Моисеев, Кристина Орбакайте, Жасмин, Максим Галкин и многие другие.Однако особо внимательно следящие за отечественными знаменитостями репортеры не нашли в списке приглашенных Иосифа Пригожина и певицу Валерию. Говорят, на протяжении многих лет у Примадонны весьма натянутые отношения с продюсером и его супругой-протеже. Якобы ни Пригожин, ни Валерия никогда не были дома у Аллы в деревне Грязь и не присутствовали ни на одном ее празднике.Журналисты обратились за комментариями к Иосифу Пригожину. "Я ее поздравляю отдельно", – коротко сообщил репортерам продюсер. Он подтвердил, что никогда не был на празднике Аллы Пугачевой, который та организует в первые выходные марта. "Она нас (с Валерией. – Прим. ред.) не жалует. Мы не входим в узкий круг ее взглядов, мы не являемся ее друзьями", – цитирует Иосифа Пригожина передача "Ты не поверишь!"Ранее о своих отношениях с Аллой Пугачевой рассказал экс-супруг Александр Стефанович. Продюсер поведал о ее возмутительном поведении на съемках фильма "Душа", в результате чего певицу сняли с роли и на ее место взяли Софию Ротару.В первый же день Пугачева сильно опоздала, за что получила выговор. Потом отказалась от одежды, которую ей подготовили художники, а апофеозом стала склока со вторым режиссером, итогом которой стало порванное Пугачевой пальто. Впоследствии выяснилось, что вся съемочная группа отказалась работать с Аллой.