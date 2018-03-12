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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-programma-kandidata-v-prezidenty.html" target="_blank">Программа кандидата в президенты</a> - Меньше недели осталось до выборов. 18 марта мы с вами будем выбирать Президента страны. Чтобы изучить программу кандидатов, время ещё есть. О том, как видит будущее России кандидат в президенты и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский поговорим прямо сейчас. Сегодня он гость студии 6 канала.