Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО Вымпелком. Отчет об отмене внутрисетевого роуминга, представленный компанией, не соответствует требованиям предупреждений ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", передает "Интерфакс".Отчет об отмене внутрисетевого роуминга, представленный компанией, не соответствует требованиям предупреждений ФАС. По данным ведомства, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.Между тем, в "Вымпелкоме" заявили, что схема изменения тарификации была представлена полностью и в установленные сроки, и эта схема полностью реализует предупреждения ФАС.В пресс-службе компании отметили, что в соответствии с предложенной схемой изменений, абоненты в путешествиях по России при регистрации в сети "Билайн" уже совсем скоро смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона.Как сообщалось ранее, ФАС выдала операторам предупреждения об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.