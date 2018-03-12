Стыд и срам: в Сеть попало видео, на котором две
жительницы Каменска-Шахтинского оголятся перед толпой на сцене ночного заведения. На
такую откровенность они пошли ради приза – операции по увеличению губ.
Стыд и срам: в Сеть попало видео, на котором две
жительницы Каменска-Шахтинского оголятся перед толпой на сцене ночного заведения. На
такую откровенность они пошли ради приза – операции по увеличению губ.
В комментариях шутят, что
раскрепоститься
перед конкурсом девушкам помог бонус от бармена в честь 8 Марта —
"коктейльный безлимит для дам". Действительно, барышни без тени смущения
стягивают откровенные платьица со своих голых поп. Кто в итоге получил приз и по
каким критериям выбирали победительницу осталось за кадром.