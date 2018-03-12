Стыд и срам: в Сеть попало видео, на котором две жительницы Каменска-Шахтинского оголятся перед толпой на сцене ночного заведения. На такую откровенность они пошли ради приза – операции по увеличению губ.

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