12.03.2018

2018-03-12 21:40:27

Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись

В Сети появилось видео дерзкого нападения на девушку в Санкт-Петербурге. Молодой человек набросился на нее с ножом на оживленной улице и нанес удар в шею.



Примечательно, что свидетелями преступления стали десятки человек. Равнодушные петербуржцы и гости столицы посмотрели на происходящее и решили пройти мимо. Следственный комитет России объявил нападавшего в розыск.