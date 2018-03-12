Музыкальная премия Bravo должна в скором времени составить конкуренцию западным, таким как Грэмми, которую считают музыкальным Оскаром. А главной звездой первой торжественной церемонии вручения наград в области классической музыки стала Анна Нетребко.

Музыкальная премия Bravo должна в скором времени составить конкуренцию западным, таким как "Грэмми", которую считают "музыкальным Оскаром". А главной звездой первой торжественной церемонии вручения наград в области классической музыки стала Анна Нетребко.Попасть в Большой на спектакли с Анной Нетребко очень сложно – до мая будущего года их в афише нет, а потом билеты будут по заоблачным ценам. Поэтому все любители лирико-колоратурного сопрано оперной дивы устремились на премию Bravo, где Нетребко правила бал.Получившая премию в номинации "Опера года", Анна была явно и в голосе, и в настроении. Она исполнила арию Чио-Чио Сан из оперы "Мадам Баттерфляй", затем пришла очередь для оперетты Легара "Страна улыбок". А под занавес прозвучала "Застольная" из "Травиаты" Верди.На торжественную церемонию Анна пришла в роскошном черном шелковом струящемся платье от Dolce&Gabbana, напоминающем традиционное японское кимоно. Его богатая вышивкой в виде традиционного восточного рисунка цветов и птиц привлекала все взгляды. Недавно в похожем туалете во время азиатского турне блистала Меланья Трамп. На гала-ужине с Председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Меланья выглядела очень эффектно.И Нетребко тоже была в центре внимания. "Это подарок от мужа – и на 8 марта, и на день всех влюбленных – призналась корреспонденту Dni.Ru Анна. – Правда, он, как всегда, не угадал с размером, пришлось чуть перешивать наряд".Озадаченный словами про размер муж Нетребко Юсиф Эйвазов улыбнулся: "Анне все к лицу, мне кажется, она – идеальная женщина". Заметим, что стоимость подобного платья ручной работы начинается от 400 тысяч рублей.Сразу после церемонии Bravo Анна улетела в Лондон. 25 марта она поет в опере "Макбет" на сцене Королевской оперы. Билетов на спектакли с ее участием уже давно нет в продаже.