Она организована в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта.

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, организована работа Всероссийской горячей линии по защите прав потребителей.В период с 12 по 26 марта с 10-12 ч. специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, решении вопросов защиты своих прав в различных жизненных ситуациях.Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.Напомним, что в 2018 году он проходит под девизом «Making digital marketplaces fairer» - «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».Уже второй год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые.Так, в 2017 году Международная Федерация потребительских организаций (Consumers International - CI) определила девизом Всемирного дня прав потребителей слоган «Consumer Rights in the Digital Age» - «Потребительские права в цифровую эпоху».