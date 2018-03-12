Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова пришла в себя. Спортсменка впала в кому после травмы, полученной во время соревнований в Красноярске По данным краевого минздрава, горнолыжница все еще в реанимации, но состояние ее стабильное.

Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинниковапришла в себя. Спортсменка впала в кому после травмы, полученной во время соревнованийв Красноярске По данным краевого минздрава, горнолыжница все еще в реанимации,но состояние ее стабильное.Чемпионка России по горнолыжному спорту сломала голень вовремя тестовых заездов на красноярской трассе, подготовленной кУниверсиаде-2019. Победительница Универсиады-2015 получила травму на трассе в"Бобровом логе" 7 марта. После госпитализации у нее развилось одно изосложнений переломов трубчатых костей – жировая эмболия.В социальных сетях появилась информация, что спортсменке нестали делать операцию из-за праздников и она впала в кому. Пользователиобвинили медиков в несвоевременном оказании помощи. Сообщалось также, чтопациентка потеряла память.В свою очередь, краевой минздрав в своем комментарииотметил, что Дарье Овчинниковой при поступлении в медицинское учреждение былпроведен весь комплекс необходимых диагностических мероприятий."В настоящее время пациентка находится в отделенииреанимации в стабильном состоянии в ясном сознании. В ближайшее время будутопределены показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства поповоду перелома голени", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что доступродственников в отделение реанимации обеспечили, как только состояниеОвчинниковой стабилизировалось.Этап Кубка России по горнолыжному спорту "Мемориал В.Цимика" прошел в Красноярске 5-9 марта. Соревнования стали тестовыммероприятием Универсиады-2019, участие приняли около 150 спортсменов из 17регионов. Всего разыграно девять медалей в слаломе, скоростном спуске,слаломе-гиганте и параллельных командных соревнованиях.Дарье Овчинниковой 22 года, горными лыжами она занимается с5 лет. В 2015 году Дарья участвовала в Универсиаде в Испании и заняла там 1место в дисциплине "Альпийская комбинация". В 2017 году наУниверсиаде в Казахстане получила травму. Были надежды, что примет участие и вУниверсиаде в Красноярске.7 марта спортсменка участвовала в тестовых соревнованиях. Вовремя скоростного спуска с горы девушка упала и сломала голень. "Самапозвонила из больницы, сказала, что в тысячекоечной. Не ревела, ничего, сказала– успокой маму, не переживайте, все нормально. Она такой человек – крепкая,волевая. Супруга к ней побежала в палату, они пообщались до вечера, а ночью ейстало плохо, и ее перевели в реанимацию", – рассказал порталу Ngs24.ru отец ДарьиАлександр. Он подтвердил, что дочь пришла в сознание. Не понимает, гдеоказалась – но это обычное состояние после травмы, сказал отец.