Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова
пришла в себя. Спортсменка впала в кому после травмы, полученной во время соревнований
в Красноярске По данным краевого минздрава, горнолыжница все еще в реанимации,
но состояние ее стабильное.
Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова
пришла в себя. Спортсменка впала в кому после травмы, полученной во время соревнований
в Красноярске По данным краевого минздрава, горнолыжница все еще в реанимации,
но состояние ее стабильное.
Чемпионка России по горнолыжному спорту сломала голень во
время тестовых заездов на красноярской трассе, подготовленной к
Универсиаде-2019. Победительница Универсиады-2015 получила травму на трассе в
"Бобровом логе" 7 марта. После госпитализации у нее развилось одно из
осложнений переломов трубчатых костей – жировая эмболия.
В социальных сетях появилась информация, что спортсменке не
стали делать операцию из-за праздников и она впала в кому. Пользователи
обвинили медиков в несвоевременном оказании помощи. Сообщалось также, что
пациентка потеряла память.
В свою очередь, краевой минздрав в своем комментарии
отметил, что Дарье Овчинниковой при поступлении в медицинское учреждение был
проведен весь комплекс необходимых диагностических мероприятий.
"В настоящее время пациентка находится в отделении
реанимации в стабильном состоянии в ясном сознании. В ближайшее время будут
определены показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства по
поводу перелома голени", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что доступ
родственников в отделение реанимации обеспечили, как только состояние
Овчинниковой стабилизировалось.
Этап Кубка России по горнолыжному спорту "Мемориал В.
Цимика" прошел в Красноярске 5-9 марта. Соревнования стали тестовым
мероприятием Универсиады-2019, участие приняли около 150 спортсменов из 17
регионов. Всего разыграно девять медалей в слаломе, скоростном спуске,
слаломе-гиганте и параллельных командных соревнованиях.
Дарье Овчинниковой 22 года, горными лыжами она занимается с
5 лет. В 2015 году Дарья участвовала в Универсиаде в Испании и заняла там 1
место в дисциплине "Альпийская комбинация". В 2017 году на
Универсиаде в Казахстане получила травму. Были надежды, что примет участие и в
Универсиаде в Красноярске.
7 марта спортсменка участвовала в тестовых соревнованиях. Во
время скоростного спуска с горы девушка упала и сломала голень. "Сама
позвонила из больницы, сказала, что в тысячекоечной. Не ревела, ничего, сказала
– успокой маму, не переживайте, все нормально. Она такой человек – крепкая,
волевая. Супруга к ней побежала в палату, они пообщались до вечера, а ночью ей
стало плохо, и ее перевели в реанимацию", – рассказал порталу Ngs24.ru отец Дарьи
Александр. Он подтвердил, что дочь пришла в сознание. Не понимает, где
оказалась – но это обычное состояние после травмы, сказал отец.