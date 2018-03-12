На проходящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Паралимпийских играх разыграны медали в лыжных гонках. Российская лыжница Екатерина Румянцева победила в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе стоя.

На проходящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Паралимпийских играх разыграны медали в лыжных гонках . Российская лыжница Екатерина Румянцева победила в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя".Серебряная награда у еще одной нашей спортсменки – Анны Милениной. На третьем месте украинка Людмила Павленко. Таким образом, Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Игр в Пхенчхане. Ранее она победила в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом.Спортсменки с нарушением зрения соревновались в гонке на 15 км. Бронзовую медаль завоевала россиянка Михалина Лысова. На первом месте белоруска Светлана Сахоненко, серебро у украинский спортсменки Оксаны Шишовой.