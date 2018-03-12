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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-rossijskij-avtorynok-v-fevrale-snova-zametno-vyros.html" target="_blank">Российский авторынок в феврале снова заметно вырос</a> - Аналитики АЕБ опубликовали статистику продаж на российском авторынке за последний месяц зимы. Рынок продолжает уверенный рост, и эксперты дают обнадеживающие прогнозы: положительная динамика сохранится, хоть и несколько замедлится из-за эффекта растущей базы.