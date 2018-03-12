Незасчитанный гол стал причиной крупного скандала на чемпионате Греции по футболу. Владелец футбольного клуба ПАОК устроил драку на поле и пытался применить оружие.

Незасчитанный гол стал причиной крупного скандала на чемпионатеГреции по футболу. Владелец футбольного клуба ПАОК устроил драку на поле ипытался применить оружие.Футбольным клубом ПАОК владеет российский предпринимательИван Саввиди. Бизнесмена вывело из себя решение судьи, который не засчиталзабитый его командой гол.Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минутевстречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос увиделофсайд – в ситуации, когда мяч оказался в сетке ворот соперников. Эмоциональныйбизнесмен периодически хватался за рукоять пистолета, торчавшего из пояснойкобуры, и кричал в адрес судьи: "Ты труп!"От арбитра полицейские Саввиди оттащили. Но горячийроссиянин успел напугать соперников: футболисты АЕК покинули поле, заявив, что несобираются продолжать игру "в условиях террора", пишет Sport24.gr.Издание отмечает, что АЕК является лидером чемпионата Греции, в активе столичного клуба – 54 очка. ПАОК отстает на два очка. Решение по скандальномуинциденту будет принято позже.Главный тренер АЕК Маноло Хименес поделился возмущением с журналистами. "Сначала мы не боялись инцидента, но потом, когда увидели фотографии с пистолетом, подумали, что, сойди он с ума, мог бы достать его. Сначала мы не знали, что у него есть пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на использование, но это ненормально, когда президент клуба выходит в центр поля и угрожает судье с помощью оружия", – заявил Хименес.В греческом футбольном клубе АЕК заявили, что отправят полный отчет по инциденту с участием Саввиди в министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА. АЕК соберет в отчет все фотографии и другие материалы по событиям в матче с ПАОК. Самое интересное, что после скандала и угроз со стороны Саввиди судья Коминос изменил свое решение об офсайде и засчитал гол.