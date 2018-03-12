Отдых в Крыму стал не по карману россиянам. Туроператоры сообщают, что раннее бронирование путевок на крымские курорты в этом году снизилось в два-три раза.

Отдых в Крыму стал не по карману россиянам. Туроператорысообщают, что раннее бронирование путевок на крымские курорты в этом годуснизилось в два-три раза.Цены на путевки на курорты Крыма повысилось, что и привело ксущественному падению спроса по сравнению с прошлым годом. При этом членправления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков подчеркивает, что ценообразованиена курортах юга России – прерогатива правительственных, а не коммерческихструктур.Стоимость отдыха на полуострове возросла несмотря на заявленияминистра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко – чиновник прогнозировалснижение цен. Министр ранее говорил, что местные фермеры будут напрямуюпоставлять товары в отели и пансионаты, а в будущем для этих целей будутпостроены логистические центры. Кроме того, на курортах планировалось снизитьстоимость аренды земли, что также должно было сказаться на цене путевок, передает .Dni.Ru писали о самых популярных направлениях, которые выбирают для отдыха россияне в праздничные дни. Лидерами на 23 Февраля оказались горнолыжные Австрия и Андорра. 8 Марта женщины предпочли сити-брейки в Барселоне и Стамбуле, экскурсионные туры и обновление гардероба в моллах ОАЭ, рассказала изданию пиар-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова.Кроме того, в офисе крупнейшего российского туроператора зафиксировали повышенную активность туристов. Желающих уехать с захватом февральских и мартовских каникул оказалось на 30% больше, чем в прошлом году. "Длинные выходные в этом сезоне поспособствовали решению взять еще дополнительно несколько дней, чтобы получился полноценный отпуск. Это положительно сказалось на дальнемагистральных направлениях. Уже почти не осталось предложений в праздничные даты по Таиланду и Доминиканской Республике. Средний чек туров в период праздников – 35 000 рублей", – отметила Аханова.