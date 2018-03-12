С 2012 года практически в два раза выросла смертность от редких заболеваний различных систем организма и психических расстройств. Аналитики РАНХиГС и представители Министерства здравоохранения пытаются найти причины такого резкого скачка.

С 2012 года практически в два раза выросла смертность от редких заболеваний различных систем организма и психических расстройств.Аналитики РАНХиГС и представители Министерства здравоохранения пытаются найтипричины такого резкого скачка.Специалисты отмечают, что с 2011 по 2016 годы количество умершихот заболеваний сердца снизилось по всей стране, сильнее всего —в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежскойи Нижегородской областях и в Марий Эл. Но, параллельно, втех же субъектах возрос коэффициент смертности от редко встречающихся недугов,а именно в 1,7 раза."Путин поручал к 2018 года снизить смертность от сердечно-сосудистыхзаболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую. Смертность отперечисленных в указах болезней действительно снижается, а вот от прочих причин– в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной имочеполовой систем, расстройств психических и поведения – переживает необычный всплеск", – цитируют научного сотрудника РАНХиГС Рамилю Хасанову издание "Ведомости".Сейчас эксперты пытаются понять причины происходящего. ПредставителиМинздрава ссылаются на изменении правил кодирования: системарегистрации стала четче разделять причины гибели россиян. Скептики винятврачей, предполагается, что медики, стараясь выполнить указ президента, намереннозаписывают часть умерших в число жертв иных болезней. "Манипуляциистатистикой смертности существуют… заболевания стали перекидывать и записыватьне причину, а повод", – считает директор Института экономики здравоохранения­НИУ ВШЭ Лариса Попович.