С 2012 года практически в два раза выросла смертность от редких заболеваний различных систем организма и психических расстройств.
Аналитики РАНХиГС и представители Министерства здравоохранения пытаются найти
причины такого резкого скачка.
С 2012 года практически в два раза выросла смертность от редких заболеваний различных систем организма и психических расстройств.
Аналитики РАНХиГС и представители Министерства здравоохранения пытаются найти
причины такого резкого скачка.
Специалисты отмечают, что с 2011 по 2016 годы количество умерших
от заболеваний сердца снизилось по всей стране, сильнее всего —
в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской
и Нижегородской областях и в Марий Эл. Но, параллельно, в
тех же субъектах возрос коэффициент смертности от редко встречающихся недугов,
а именно в 1,7 раза.
"Путин поручал к 2018 года снизить смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую. Смертность от
перечисленных в указах болезней действительно снижается, а вот от прочих причин
– в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и
мочеполовой систем, расстройств психических и поведения – переживает необычный всплеск", – цитируют научного сотрудника РАНХиГС Рамилю Хасанову издание "Ведомости".
Сейчас эксперты пытаются понять причины происходящего. Представители
Минздрава ссылаются на изменении правил кодирования: система
регистрации стала четче разделять причины гибели россиян. Скептики винят
врачей, предполагается, что медики, стараясь выполнить указ президента, намеренно
записывают часть умерших в число жертв иных болезней. "Манипуляции
статистикой смертности существуют… заболевания стали перекидывать и записывать
не причину, а повод", – считает директор Института экономики здравоохранения
НИУ ВШЭ Лариса Попович.