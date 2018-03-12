В YouTube распространяется видео, на котором нетрезвый гражданин
на внедорожнике таранит автомабиль во дворе дома. Соседи сняли инцидент на телефон.
В YouTube распространяется видео, на котором нетрезвый гражданин
на внедорожнике таранит автомабиль во дворе дома. Соседи сняли инцидент на телефон.
Семейное застолье переросло в крупный скандал, в результате
которого пострадал почти новый RAV4. Очевидцы сообщают, что разгневанный мужчина
несколько минут мял машину своей супруги. Позже, не удовлетворившись проделанной
работой, он покинул автомобиль и голыми руками отрывал зеркало. Но и этого
оказалось недостаточно: дебошир снова сел за руль и загнал машину на металлический столб. Он так увлекся процессом, что чуть не задавил мужчину, который пытался отогнать своего железного
коня подальше.