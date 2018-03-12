ОМВД России по Хорошевскому району разыскивает пропавшую без вести Антонюк Викторию Олеговну, 10.11.1982 года рождения...

ОМВД России по Хорошевскому району разыскивает пропавшую без вести Антонюк Викторию Олеговну, 10.11.1982 года рождения, уроженку города Москвы, которая 5 марта примерно в 08:30 ушла из дома на улице Зорге и с тех пор её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 150-160 см, глаза зелёные, волосы коричневого цвета средней длины.Была одета: черная куртка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29