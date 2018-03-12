Замглавы Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что высказывания армянского священника Самуила Агояна о Благодатном огне являются неприемлемым нарушением молитвенного состояния перед Пасхой. Ранее священник рассказал, что связки свечей в кувуклии зажигают от лампады.

Высказывания армянского священника Самуила Агояна о Благодатном огне являются неприемлемым нарушением "молитвенного состояния" перед Пасхой. Об этом заявил заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Во время записи репортажа для одного из израильских телеканалов армянский священник сказал, что ничего мистического и чудесного в Благодатном огне, а связки свечей зажигают от лампады. По его словам, он сам видел это несколько раз. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — пояснил Самуил Агоян. Христиане же верят, что Благодатный огонь зажигается сам собой перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня.По словам Вахтанга Кипшидзе, подобные попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня в то время, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование."Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова", — заявил Кипшидзе РИА Новости.