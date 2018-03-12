Русская православная церковь сожалеет о скандале вокруг чуда
Благодатного огня. В РПЦ надеются, что эти новости не выведут верующих из
духовного равновесия в преддверии праздника Пасхи.
Русская православная церковь сожалеет о скандале вокруг чуда
Благодатного огня. В РПЦ надеются, что эти новости не выведут верующих из
духовного равновесия в преддверии праздника Пасхи.
Поводом для комментария представителей церкви стало интервью
армянского священника Самуила Агояна. Он поругался с представителем коптской
церкви из-за тайны схождения благодатного огня.
Вокруг любой темы можно раздуть скандал – что Агоян и
пытается сделать, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"У нас вызывает сожаление то, что во время Великого
поста, когда верующие люди готовятся к великому празднику Пасхи Христовой,
регулярно появляются медийные поводы, направленные на компрометацию духовных
традиций, связанных с праздником Пасхи. В частности, касающиеся схождения
благодатного огня в Великую субботу", – прокомментировал слова Агояна
священнослужитель. Кипшидзе надеется, что эта история никак не повлияет на
духовное и душевное состояние верующих, передает RT.
Как писали Dni.Ru, тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, который присутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламени ничего сверхъестественного.
Высказывания представителя армянской патриархии, с которым беседовал израильский журналист, вызвали возмущение у коллег Агояна. Скандал разгорелся, когда слова священника услышал представитель коптской церкви – тот потребовал немедленно прекратить съемку и обвинил армянина во лжи.
Самуил Агоян напомнил коллеге, что копты – так уж сложилось – вообще на таинстве не присутствуют. А вот он лично наблюдал сошествие Благодатного огня трижды. По его словам, патриархи зажигают связанные восковые свечи от масляной лампады, и мистики в этом процессе никакой нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", – уверен священник.