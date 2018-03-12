Русская православная церковь сожалеет о скандале вокруг чуда Благодатного огня. В РПЦ надеются, что эти новости не выведут верующих из духовного равновесия в преддверии праздника Пасхи.

Русская православная церковь сожалеет о скандале вокруг чудаБлагодатного огня. В РПЦ надеются, что эти новости не выведут верующих издуховного равновесия в преддверии праздника Пасхи.Поводом для комментария представителей церкви стало интервьюармянского священника Самуила Агояна. Он поругался с представителем коптскойцеркви из-за тайны схождения благодатного огня.Вокруг любой темы можно раздуть скандал – что Агоян ипытается сделать, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церквис обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."У нас вызывает сожаление то, что во время Великогопоста, когда верующие люди готовятся к великому празднику Пасхи Христовой,регулярно появляются медийные поводы, направленные на компрометацию духовныхтрадиций, связанных с праздником Пасхи. В частности, касающиеся схожденияблагодатного огня в Великую субботу", – прокомментировал слова Агоянасвященнослужитель. Кипшидзе надеется, что эта история никак не повлияет надуховное и душевное состояние верующих, передает RT.Как писали Dni.Ru, тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, который присутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламени ничего сверхъестественного.Высказывания представителя армянской патриархии, с которым беседовал израильский журналист, вызвали возмущение у коллег Агояна. Скандал разгорелся, когда слова священника услышал представитель коптской церкви – тот потребовал немедленно прекратить съемку и обвинил армянина во лжи.Самуил Агоян напомнил коллеге, что копты – так уж сложилось – вообще на таинстве не присутствуют. А вот он лично наблюдал сошествие Благодатного огня трижды. По его словам, патриархи зажигают связанные восковые свечи от масляной лампады, и мистики в этом процессе никакой нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", – уверен священник.