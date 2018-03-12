Российское антидопинговое агентство может быть восстановлено в правах в ближайшее время.

Российское антидопинговое агентство может быть восстановлено в правах в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.Как отмечается в заявлении, обсуждения пройдут на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства в Лозанне с 21 по 23 марта текущего года.Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 после обвинения в массовом применении допинга в российской легкой атлетике, напоминает телеканал "Россия 24". В ноябре 2017 года WADA продлило действие решения. В организации тогда отмечали, что существенных шагов для восстановления членства российская антидопинговая лаборатория не сделала.