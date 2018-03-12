В Сети появилось видео, сделанное возле клиники, где скончался Олег Табаков. На записи запечатлен популярный актер Евгений Миронов, нервно курящий на ступенях медучреждения.

В Сети появилось видео, сделанное возле клиники, где скончался Олег Табаков. На записи запечатлен популярный актер Евгений Миронов, нервно курящий на ступенях медучреждения.Российский актер Евгений Миронов приехал в Градскую больницу, чтобы проститься с Олегом Табаковым, компетентно сообщает РЕН ТВ. Легендарный артист на протяжении нескольких месяцев находился в тяжелейшем состоянии. А сегодня, 12 марта, у Табакова случился сердечный приступ. Он умер в 16 часов 15 минут, сообщает телеграм-канал Mash.