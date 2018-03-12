34% начинают утро с принятия душа и гигиенических процедур. Давать старт новому дню с завтрака предпочитают 31% участников опроса.

Специалисты выяснили, с чего начинается утро владимирцев.34% начинают утро с принятия душа и гигиенических процедур.Давать старт новому дню с завтрака предпочитают 31% участников опроса. 12% респондентов просыпаются и отправляются листать новостную ленту, или включают телевизор - по их мнению, утро должно начинаться с зарядки мозга и наполнением мыслей новыми событиями - пищей для размышления.7% предпочитают уделять время после пробуждения объятиям с любимыми. 4% начинают утро с игры со своими домашними питомцами.