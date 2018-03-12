Российское военное ведомство в ближайшее время снимет с вооружения и утилизирует мощнейшую межконтинентальную баллистическую ракету в мире Р-36М2 Воевода. Она почти исчерпала свой ресурс и ей уже готовится достойная замена – МБР Сармат

Российское военное ведомство в ближайшее время снимет с вооружения и утилизирует мощнейшую межконтинентальную баллистическую ракету в мире Р-36М2 "Воевода". Она почти исчерпала свой ресурс и ей уже готовится достойная замена – МБР "Сармат", рассказал в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий БорисовРазработка комплекса "Воевода" началась в 1983 году. Над ней трудились инженеры из КБ "Южное", что в украинском Днепропетровске. В 1988 году новая МБР встала на вооружение.Ракета получилась крупнейшей в мире. Стартовый вес – 211 тонн. А масса полезной нагрузки, которую Р-36М2 способна забросить на 11 тысяч километров, – почти 9 тонн. Хотя полезной ее назвать сложно. Это десять ядерных блоков. Мощность каждого колеблется от 500 до 750 килотонн. Для сравнения, сила взрыва бомб в Хиросиме и Нагасаки была чуть больше 20 килотонн. Плюс ракета оснащена комплексом прорыва вражеской ПРО. Это десятки ложных целей и постановщиков помех, которые просто не дают найти и перехватить настоящие боеголовки.