Сбербанк в 2017 году выдал ипотечных кредитов на рекордную сумму – 1,1 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе организации.

За год портфель ипотечных кредитов вырос на 17% и превысил по итогам года 2,9 триллиона рублей.За первые два месяца текущего года рост выдачи кредитов составил 112% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Всего же за январь и февраль Сбербанк выдал 192,3 миллиарда рублей ипотечных кредитов.Диапазон ставок по ипотеке составляет 6-11,5%. Минимальная ставка без учета программы поддержки семей составляет 7,4% - она предоставляется для кредитов на строящееся жилье в рамках совместной с застройщиками программы. Ставка по государственной программе поддержки семей с детьми составляет 6%.