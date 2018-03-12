Два месяца прятал тело своей гражданской супруги в подвале частного дома 48-летний житель Магадана, ранее уже отсидевший срок за ее жестокое избиение, в результате которого женщина осталась инвалидом.

Два месяца прятал тело своей гражданской супруги в подвале частного дома 48-летний житель Магадана, ранее уже отсидевший срок за ее жестокое избиение, в результате которого женщина осталась инвалидом, сообщило региональное управление СКР. Обыск в доме подозреваемого сняли на видео.Раскрыть преступление помогла социальный работник — она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении 49-летней женщины, которая дважды не пришла за своей пенсией. Ее сожитель ясности не внес, заявив, что последний раз видел ее в тот момент, когда она в начале января собиралась в соцзащиту. У стражей порядка были основания подозревать мужчину во лжи, поскольку именно его "усилиями" женщина стала инвалидом, а сам он отправился в колонию отбывать срок за причинение тяжкого вреда здоровью.Во время обыска в доме на Кожзаводской улице обнаружился подвал, а в нем — тело гражданской супруги "с признаками насильственной смерти". Позже мужчина признался, что в начале января сильно избил крепко выпивавшую подругу жизни и оставил ее лежать на полу. Спустя пару часов он забеспокоился, что она не подает признаков жизни, но помогать было уже поздно — женщина скончалась. Злоумышленник тщательно завернул тело в несколько слоев плотной полимерной пленки и синтетический материал, которые обмотал строительным скотчем, а затем спрятал труп в подвале, замаскировав вход ковром. Все это время он продолжать жить в доме, не обращая внимания на труп в подполе.Подозреваемому предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", сам он взят под стражу.