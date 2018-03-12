В столице Каталонии Барселоне завершились тестовые заезды участников грядущего чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. В турнире дебютирует российский пилот команды Williams Сергей Сироткин, который вполне доволен проведенной подготовительной работой.

В столице Каталонии Барселоне завершились тестовые заезды участников грядущего чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". В турнире дебютирует российский пилот команды Williams Сергей Сироткин, который вполне доволен проведенной подготовительной работой."Последний день тестов определенно стал лучшим за эти две недели, — цитирует россиянина портал Pitpass.Com. – Мы смогли проехать много кругов и протестировали несколько вариантов настроек болида, меняя как типы шин, так и топливную нагрузку. Так что день получился интересным".При этом Сироткин заметил, что и погода была на стороне гонщиков: "Благодаря этому машина работала стабильнее и лучше управлялась. Для меня это был второй нормальный день тестов и лучший из них"."Очевидно, что у нас еще есть проблемы. У нас не все хорошо и команде еще предстоит проанализировать множество маленьких вещей и решить проблемы к Австралии, но мы, по крайней мере, выяснили, что работает в машине, а что нет – и поняли, в каком направлении должны двигаться. Теперь посмотрим, в каком состоянии команда подойдет к Гран-при Австралии", — сказал гонщик.