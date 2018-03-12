Коррупция при регистрации сделок с недвижимостью снизилась, но полностью не искоренена, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на коллегии Росреестра.

"Я неоднократно публично более мягко и непублично значительно жестко на наших внутренних мероприятиях в правительстве ставил вопрос о том, что в системе Росреестра чуть ни не самая неблагоприятная среда по взаимодействию должностных лиц с теми, кто регистрирует сделки. Так мягко скажу - сами знаете, о чем я. Но такой остроты больше нет. Это, конечно, достижение", - приводит слова Шувалова РИА Новости."Острота по поводу возврата документов и нерегитсрации сделок" осталась в прошлом, как и рейдерские захваты, отметил первый вице-премьер, однако остались "еще какие-то очаги", которыми займутся правоохранительные органы. "Но как система - это уже в Росреестре отсутствует", - добавил Шувалов.Еще одной неприятностью он назвал кадастровую оценку недвижимости. При написании закона, по словам первого вице-премьера, не было понимания, что рыночная цена может быть и ниже кадастровой, и кадастровая должна быть подчинена рыночной. Здесь нужно опираться на мнение специалистов Минэкономразвития и Минфина."Нам нужно очень быстро научиться, возможно при помощи в том числе искусственного интеллекта делать так, чтобы никогда налогоплательщик не обязан был уплатить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка", - подчеркнул Шувалов.