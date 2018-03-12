В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Об этой печальной новости сообщила пресс-служба театра.

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Об этой печальной новости сообщила пресс-служба театра.О госпитализации 82-летнего Табакова в Первую градскую больницу стало известно еще в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год, - сообщает .Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1957 году Он окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью возглавлял "Современник". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполнял и обязанности директора театра.Табаков известен и ролями в кино. Он играл в фильмах "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг" (1991) и "Сирота казанская".Кроме того, артист озвучил несколько персонажей мультфильма. Его голосом говорят герои анимационных фильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Ежик плюс черепаха".У Табакова осталась жена — актриса Марина Зудина, а также четыре ребенка, двое из которых от первого брака.