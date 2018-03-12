Попадает мужик в ад. Растроился, сидит за голову взявшись. Подходит к нему черт:
- Мужик не растраивайся. Здесь не так плохо. Ты вот курил, когда был живой?
- Да, но не увлекался, за здоровье переживал.
- Вот,тебе понравиться наш понедельник, кури сколько хочешь, а пил?
- Да, но не увлекался, за здоровье переживал.
- Вот, тебе понравиться наш вторник, пей сколько хочешь, а наркотики принимал?
- Да, но не увлекался, за здоровье переживал.
- Вот, тебе понравиться наша среда, ширяйся сколько хочешь, а в азартные игры играл?
- Да, но не увлекался, денег не очень много было.
- Вот, тебе понравиться наш четверг, никто не проигрывает. А в с мужчинами СЕКСОМ ЗАНИМАЛИСЬ?
- О, нет, я не по тем делам!
- Ну, мужик, тогда наша пятница тебе не понр
еще анекдот!