Умерла в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в Петушинской ЦРБ. Трагедия случилась в ноябре 2017 года. 33-летнюю женщину доставили в райбольницу с симптомами острого панкреатита. Пациентку осмотрел дежурный врач, госпитализировал и назначил лечение. Но на следующий день женщина впала в кому.

12.03.2018Умерла в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в Петушинской ЦРБ. Трагедия случилась в ноябре 2017 года. 33-летнюю женщину доставили в райбольницу с симптомами острого панкреатита. Пациентку осмотрел дежурный врач, госпитализировал и назначил лечение. Но на следующий день женщина впала в кому. Врачи, опасаясь осложнений на сердце, провели операцию не сразу. Женщина скончалась. У неё осталось 3 маленьких детей. Уголовное дело возбудили по статье - причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют, насколько профессионально действовали медики.Метки: медицина, врач, пациент, кома, смерть, следствие, уголовное дело