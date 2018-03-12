Продолжительности жизни москвичей превысит 80-летний рубеж через 5 лет – в 2023 или 2024 году, считает мэр Москвы Сергей Собянин – об этом он написал на своем персональном сайте.

Продолжительности жизни москвичей превысит 80-летний рубеж через 5 лет – в 2023 или 2024 году, считает мэр Москвы Сергей Собянин – об этом он написал на своем персональном сайте.Правда, по словам мэра, это произойдет, если продолжится работа по улучшению системы здравоохранения. "Ведь чем дольше живут люди, тем больше требований предъявляется к медицине", — пояснил Собянин.Эту задачу градоначальник недавно обсуждал с главными врачами и экспертами в сфере здравоохранения и поддержал их предложения по разработке стратегии развития медицины в Москве.Собянин отметил, что следует оценить текущее состояние здравоохранения, выявить проблемы, "поставить амбициозные задачи и сконцентрировать ресурсы города для их выполнения".Мэр подчеркнул, что столичное здравоохранение, несмотря на все имеющиеся проблемы, одно из лучших среди городов мира.