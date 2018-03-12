Ученые из Кембриджского университета (Великобритания)
совместно с биотехниками компании 23andMe впервые обнаружили связь между генами и человеческой способностью
проявлять сочувствие к другим людям. Для исследования понадобилось взять образцы
ДНК у более чем 46 тысяч человек.
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания)
совместно с биотехниками компании 23andMe впервые обнаружили связь между генами и человеческой способностью
проявлять сочувствие к другим людям. Для исследования понадобилось взять образцы
ДНК у более чем 46 тысяч человек.
Респонденты заполнили анкеты,
по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). Оказалось,
что 10% различий в уровне сопереживания
связаны с генами, остальные 90% обусловлены социальными факторами. Специалисты
подчеркнули, что в любом случае это серьезные цифры.
"Обнаружение того, что, хотя бы часть наших различий
в уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам
понять, например, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли
и чувства других", – цитирует профессора Саймон Барон-Коэна журнал Translational Psychiatry. В свою очередь автор исследования Варун Вэрриер назвал его "серьезным шагом"
к понимаю того, как генетика влияет на эмпатию.
Кроме того, ученые нашли подтверждение
более ранним исследованиям, согласно которыми женщины в большей степени
склонны к сопереживанию, чем мужчины. Какие конкретно гены влияют
на уровень эмпатии, специалистам еще предстоит выяснить.
Ранее ученые
из Университета Кливленда выяснили, что одиночество оказалось
смертоноснее алкоголя и сигарет. В исследовании приняли участие 500 человек. Согласно
результатам, полученным специалистами, люди, которые состоят в прочных
дружеских и любовных отношениях живут дольше и лучше своих одиноких
сверстников. Они реже страдают депрессиями и в целом чувствуют себя более
счастливыми. Одиночество увеличивает риск умереть до 35 лет на 30%.