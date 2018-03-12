Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) совместно с биотехниками компании 23andMe впервые обнаружили связь между генами и человеческой способностью проявлять сочувствие к другим людям. Для исследования понадобилось взять образцы ДНК у более чем 46 тысяч человек.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания)совместно с биотехниками компании 23andMe впервые обнаружили связь между генами и человеческой способностьюпроявлять сочувствие к другим людям. Для исследования понадобилось взять образцыДНК у более чем 46 тысяч человек.Респонденты заполнили анкеты,по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). Оказалось,что 10% различий в уровне сопереживаниясвязаны с генами, остальные 90% обусловлены социальными факторами. Специалистыподчеркнули, что в любом случае это серьезные цифры."Обнаружение того, что, хотя бы часть наших различийв уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нампонять, например, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мыслии чувства других", – цитирует профессора Саймон Барон-Коэна журнал Translational Psychiatry. В свою очередь автор исследования Варун Вэрриер назвал его "серьезным шагом"к понимаю того, как генетика влияет на эмпатию.Кроме того, ученые нашли подтверждениеболее ранним исследованиям, согласно которыми женщины в большей степенисклонны к сопереживанию, чем мужчины. Какие конкретно гены влияютна уровень эмпатии, специалистам еще предстоит выяснить.Ранее ученыеиз Университета Кливленда выяснили, что одиночество оказалосьсмертоноснее алкоголя и сигарет. В исследовании приняли участие 500 человек. Согласнорезультатам, полученным специалистами, люди, которые состоят в прочныхдружеских и любовных отношениях живут дольше и лучше своих одинокихсверстников. Они реже страдают депрессиями и в целом чувствуют себя болеесчастливыми. Одиночество увеличивает риск умереть до 35 лет на 30%.