Злоумышленник обманным путем подменил в кошельке пожилой женщины настоящие денежные средтва на билеты «банка приколов»...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве.В службу «102» обратилась 79-летняя пенсионерка. Потерпевшая пояснила, что по дороге из отделения банка, где она сняла денежные средства, возле одного из домов по Измайловскому проспекту к ней подошел неизвестный и указал на кошелек, который лежал на земле. В этот момент к ним подошел другой гражданин, который сказал, что кошелек принадлежит ему, и добавил, что в нем была большая денежная сумма, которой сейчас внутри нет. Он попросил пожилую женщину показать свой кошелек, чтобы убедиться в том, что она не брала его деньги. Когда заявительница пришла домой, она обнаружила вместо настоящих банкнот билеты «банка приколов». Пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Измайловском бульваре. Им оказался 46-летний уроженец ближнего зарубежья. Как выяснилось, в момент, когда заявительница открыла кошелек, злоумышленник, сделав вид, что рассматривает купюры, незаметно их подменил.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73